Seeham: Betrunkener Seekirchner flüchtet nach Crash mit seinem beschädigtem Auto - 43-Jährige verletzt

Unter Alkoholeinfluss stand am Mittwoch Abend ein 27-jähriger Pkw-Lenker aus Seekirchen, als er auf der L207 Richtung Seeham fahrend in den Gegenverkehrsbereich kam. Er kollidierte mit dem Fahrzeug einer 43-Jährigen aus Feldkirchen (OÖ) - und fuhr mit seinem stark beschädigten Fahrzeug weiter.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 43-jährige Oberösterreicherin noch versucht habe, mit ihrem Fahrzeug nach rechts auszuweichen, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern konnte. Die Lenkerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Während der PKW der Feldkirchnerin am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zum Stehen kam, setzte der zweite Unfallbeteiligte seine Fahrt mit seinem stark beschädigten Fahrzeug unbeirrt fort, ohne anzuhalten. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Flüchtigen festhalten. Ein an ihm durchgeführter Alkomattest ergab einen relevanten Messwert von 0,80 mg/l Atemalkoholgehalt. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und er wird angezeigt. Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Oberndorf verbracht.

Zell am See: Alkoholisierter versucht einzuparken, Kollision mit 83-Jährigem

Ebenfalls am Abend des 1. November kam es in Zell am See auf der B 311 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 58-jähriger Pkw-Lenker hatte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand angehalten und wollte zurücksetzen, um rückwärts parallel in eine Parklücke einzuparken. Dabei kam er in den Gegenverkehrsbereich, ein entgegenkommender 83-jähriger Pkw-Lenker touchierte mit seiner linken Fahrzeugseite das Fahrzeug des Einparkenden. Dabei wurde der 83-Jährige, der vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See gebracht wurde, verletzt. Ein beim zweiten Unfallbeteiligten (der unverletzt blieb) durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Messwert von 0,98 mg/l. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.