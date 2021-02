Seeham: Traktorlenker war ohne rechten Vorderreifen unterwegs

Der 61-jährige Landwirt war auf dem Weg zu einer Werkstatt.

Eine Verkehrsstreife staunte nicht schlecht, als am Donnerstag auf der L102-Obertrumer Landesstraße im Ortsgebiet von Seeham ein Traktorfahrer ohne rechten Vorderreifen unterwegs war. Der 61-jährige Landwirt fuhr an den Polizisten mit etwa 25-30 km/h vorbei. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Traktor kurz darauf anhalten.

Das fehlende Vorderrad konnte auf der Heckschaufel der Zugmaschine entdeckt werden. Auf die Umstände angesprochen, meinte der Landwirt gerade in eine Werkstatt nach Berndorf unterwegs zu sein. Die Steckachse rechts vorne sei nämlich gebrochen.

Zur Stabilisierung seines Gefährts befestigte der Landwirt einen Holzkeil auf der linken Fahrzeugseite , um es so in die Werkstatt zu schaffen. Außerdem war der Traktor seit fünf Jahren nicht mehr bei der wiederkehrenden Begutachtung. Wegen Gefahr in Verzug wurden an Ort und Stelle die Kennzeichen und der Zulassungsschein abgenommen. Der Lenker wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.