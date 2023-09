Seehamer Kraftpaket schwingt den Tennisschläger für Neumarkt

BILD: SN/SW/TC NEUMARKT Christian Wackernell ganz fokussiert am Tennisplatz.

Heute steht er bei passendem Wetter jeden Tag auf dem Tennisplatz. "Zwei oder drei Mal trainiere ich richtig, der Rest ist Gaudi", sagt der Seehamer, der seit 2019 für den TC Neumarkt spielt und als Vorstandsmitglied und Mannschaftsführer einer der Leistungsträger des Clubs ist. Statt 200 Kilogramm bringt er heute nur noch 115 Kilo auf die Waage. Fürs nächste Jahr hat er sich 90 Kilo als Ziel gesetzt. Gesteuert wird diese radikale Abnehmkur über die Ernährung. "Das ist das Um und Auf. Ich esse sechs Mal am Tag, damit der Stoffwechsel immer läuft. Kohlenhydrate und Eiweiß sind genau abgewogen. Das fällt mir leicht, weil ich mich auch beim Kraftsport genau ernähren musste", sagt Wackernell. Auf dem Tennisplatz macht sich jedes Kilo weniger bezahlt. Bei der Clubmeisterschaft des TC Neumarkt musste er sich heuer erst im Finale Markus Rettenbacher geschlagen geben. Im Mixed reichte es zusammen mit Karin Chocholaty für den Sieg. Bei den Senioren (AK 35) spielt der 43-Jährige am kommenden Samstag mit Neumarkt im Play-off-Finale der Landesliga A gegen Anif um den Gesamtsieg und damit um den möglichen Aufstieg in die Bundesliga. "Natürlich möchte man aufsteigen, aber dort ist schon wieder alles mit Geld verbunden. Man muss Leute einkaufen, außerdem fährt man viel herum", sagt Wackernell. Er klingt dabei aber nicht wirklich überzeugt davon, dass es mit dem Aufstieg klappen könnte. "Es gibt so viele verschiedene Niveaustufen im Tennis. Tennis ist ein ganz schwieriger Sport - total schön, aber sehr schwierig."

"Kraft bringt im Tennis nichts. Es geht um den Schwung, die Technik." Christian Wackernell Ex-Kraftsportler und heutiger Tennisspieler

In der Allgemeinen Klasse steigt das Kraftpaket mit Neumarkt nächstes Jahr in die zweithöchste Spielklasse auf Landesebene, die Landesliga B auf. "Wir spielen dann natürlich gegen noch bessere Gegner. Mit meinen dann 90 Kilogramm wird das aber hoffentlich funktionieren", schmunzelt Wackernell. Gegnern bei der Muskelkraft überlegen zu sein, sei keine Hilfe: "Kraft bringt im Tennis nichts, es geht um den Schwung, die Technik." Ein Fehler der meisten Hobbysportler sei es, zu nah am Ball zu stehen. "Wir können dadurch nie die ganze Kraft in den Schlag legen." Dass er mit dem Schläger trotzdem eine so gute Figur macht, liegt auch an der Grundlage, die er sich in der Jugend geschaffen hat. Mit 14 wechselte er von Fußball zu Tennis, sein Vater hatte ihm den Sport schmackhaft gemacht. Bis zu seinem 21. Lebensjahr spielte er auf ständig steigendem Niveau, bevor sich die Köstendorfer Mannschaft - wo er damals spielte - auflöste. "Ich habe von heute auf morgen mit dem Tennis aufgehört und innerhalb eines Jahres 60 Kilogramm zugenommen", erzählt Wackernell.

BILD: SN/SW/USA POWERLIFTING Christian Wackernell zu seinen besten Kraftsport-Zeiten.

Erst als ihn ein Freund zum Kraftsport bringt, schlägt das Pendel in Richtung semi-professioneller Sportkarriere aus. Auf Anhieb holte er im Alter von 27 Jahren den Landesmeistertitel im Kraftdreikampf (Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben). Im nächsten Jahr folgte der Staatsmeistertitel. "Die Szene in Österreich ist gar nicht so klein. Bei den Staatsmeisterschaften waren mehr als 200 Leute am Start", sagt Wackernell, den seine Wettkämpfe unter anderem nach Russland, Südafrika und mehr als 20 Mal in die USA geführt haben.

BILD: SN/SW/PRIVAT Christian Wackernell, Nationalteamkollege Marco Regensberger, Arnold Schwarzenegger und „International Powerlifting Federation“-Manager Emanuel Scheiber (v.l.) beim Arnold Classic.