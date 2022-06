Seehamer Triathletin will es noch einmal wissen

Die Seehamerin Dominique Hari hat sich für die XTerra-WM im Oktober in Italien qualifiziert. Sie hat als Mountainbikerin begonnen und schließlich Triathlon und Cross-Triathlon für sich entdeckt.

Wenn sie etwas macht, dann richtig. Dominique Hari (Trumer Triteam) aus Seeham hat sich Anfang Juni am Gardasee mit einem zweiten Platz in der Altersklasse 40 bis 44 Jahre für die XTerra-Weltmeisterschaft qualifiziert, die heuer Anfang Oktober, ebenfalls in Italien, am Molvenosee stattfindet. Es handelt sich dabei um einen Cross-Triathlon mit 1500 Meter Schwimmen, 29 Kilometern auf einer Mountainbikestrecke und einem zehn Kilometer langen Traillauf.

Priorität haben derzeit ihre Töchter

"Die Teilnahme hat sich spontan ergeben, meine Priorität ist derzeit, Mutter zu sein für meine beiden Töchter im Alter von fünf und acht Jahren. Die XTerra-WM fand bisher immer auf Hawaii statt, das wäre sich nicht ausgegangen, doch Italien ist nicht so weit. Da war mein Mann die treibende Kraft", erklärt Hari, die im UKH Salzburg als Krankenschwester in der Intensivpflege und Anästhesie arbeitet.

Noch unter dem Namen Dominique Angerer hat die Seehamerin 2008 den XTerra-Weltmeistertitel auf Maui (Hawaii) in ihrer Altersklasse geholt. Besondere Aufmerksamkeit erregte sie 2006, als sie die Crocodile Trophy in Australien gewann, ein extremes Mountainbikerennen über 14 Tage quer durch das Outback Australiens. Ihre sportliche Karriere begann Hari auf dem Rad. "Meine Mutter ist früh gestorben und ich habe mit 16 den Mountainbikesport für mich entdeckt. In der Folge habe ich viele Stockerlplätze bei MTB-Marathons in Österreich erobert, später ist noch der Triathlon dazugekommen", so Hari, die schon am Ironman in Klagenfurt und an der WM auf Hawaii sehr erfolgreich teilgenommen hat.

Vorbereitung auf die WM im Oktober

Auf die XTerra-WM im Oktober 2022 bereitet sich Dominique Hari mit Traningseinheiten von zwei bis zweieinhalb Stunden vor, die sie vor oder nach ihren Zwölf-Stunden-Schichten im Krankenhaus absolviert. Hari: "Ich fahre mit dem Rad in die Arbeit und gehe oft in Salzburg nach dem Nachtdienst noch laufen. Schwimmen im Obertrumer See, auch bei Regen, gehört natürlich auch zum Training."

3 Fragen noch...

Haben Sie Vorbilder?

Nein, ich war immer eine Einzelkämpferin.

Was ist für Sie das Wichtigste im Leben?

Natürlich die Familie! Der Sport ist eine Leidenschaft.

Schokolade oder Müsliriegel?

In der Freizeit gerne mal Schokolade, während eines Rennens ernähre ich mich flüssig.