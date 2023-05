Seehamer Volksschulkinder lernten Ehrenamt und Vereinswesen kennen

16 Schülerinnen und Schüler der Volksschule hoben das Ehrenamt auf den Thron.

"Wir erleben heute einen historischen Augenblick in der 150-jährigen Geschichte der Seehamer Vereine. Zum ersten Mal wurde das Vereinswesen, die Freiwilligkeit, das Ehrenamt von außen mit dem unverfälschten Blick der Kinder der 4. Klasse der Volksschule Seeham begutachtet, evaluiert, wie es heute heißt", sagte Altbürgermeister Matthias Hemetsberger beim Festabend.

Vereine ins Rampenlicht gerückt

Dem Ehrenamt einen ganzen Abend zu widmen, Danke zu sagen für den geleisteten Einsatz mit vielen Stunden, aber auch den Stellenwert der Vereine und des sozialen Dienstes einmal ins Rampenlicht zu rücken, das war für Christine Winkler, Bildungswerkleiterin in Seeham, ein großes Anliegen. Auf ihre Initiative hin haben 16 Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse der Volksschule mit ihrer Klassenlehrerin Birgit Diezinger-Modl nicht nur Interviews mit allen beteiligten Ehrenamtlichen geführt, sondern sich auch im Unterricht intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Beim Festabend im Saal der Volksschule Seeham stellte jede Schülerin und jeder Schüler kompetent seinen Interviewpartner vor, der dabei auf der Bühne sogar auf einem Thron Platz nehmen durfte.

Ehrenamt hat Zukunft

Ein Klarinettenensemble der Musikkapelle Seeham begleitete den Abend. Die Präsentationen der Ehrenamtlichen wurde vom Schulchor unter der Leitung von Marion Sablatnig mit dem Lied "Was braucht ma auf an Biodorf …" eingeleitet. Es wurde deutlich, dass Anerkennung und Wertschätzung ein wichtiger Motor für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde sind. Alle waren sich einig, dass die Kinder und Jugendlichen das Ehrenamt und die Vereinskultur in Seeham weitertragen werden.