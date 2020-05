Seekirchen: 13-Jähriger und 14-Jähriger gestanden Brandstiftung

Polizei forschte jetzt junges Duo aus, das am 17. Mai in einem Abbruchhaus Feuer gelegt hatte. Zudem sollen sie Suchtgift konsumiert haben.

Die Polizei forschte am Montag zwei Burschen (13 und 14) aus, die am 17. Mai in einem Abbruchhaus in Seekirchen Feuer gelegt hatten. Eine Zeugin hatte damals Jugendliche nahe des Hauses gesehen. Eine Polizeistreife kontrollierte nun am Montagnachmittag den Brandort und traf auf insgesamt drei Burschen, die einen Grinder (Suchtgiftutensil - Zerkleinerer von Cannabis, Anm.) mithatten.

Bei der Befragung gaben zwei der Burschen - 13 und 14 Jahre alt - die Brandstiftung zu, ebenso das Anzünden einer Mülltonne vor einem Geschäft am selben Tag. Kurz vor ihren Taten sollen sie laut Polizei Marihuana konsumiert haben. Sie werden angezeigt.

Quelle: SN