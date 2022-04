Seekirchen: Alkoholisierter Fahrgast bedrohte und verletzte Taxilenker

Ein 38-jähriger Flachgauer hat einen Taxifahrer mit einem Klappmesser bedroht. Alkohol- sowie Drogentests verliefen positiv.

Ein 38-Jähriger hat Samstagabend in Seekirchen im Flachgau einen Taxifahrer mit dem Umbringen bedroht und auf ihn eingeschlagen, weil sie über den Fuhrlohn in Streit geraten waren. Dann flüchtete der Mann, der ein Klappmesser dabei hatte. Zeugen und Opfer wiesen die Polizisten auf den Täter hin. Sie hielten ihn vor seiner Wohnadresse an, berichtete die Salzburger Polizei am Sonntag.

Der 38-Jährige war derart aggressiv, dass die Beamten ihn vorläufig festnahmen. Dabei bedrohte er sie mit dem Umbringen und äußerte auch nationalsozialistisches Gedankengut. Ein Alkotest attestierte ihm über zwei Promille, auch ein Drogentest fiel positiv aus. Der Flachgauer wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, das Klappmesser sichergestellt.