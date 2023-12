Seekirchen ist jetzt auch offiziell Bezirkshauptstadt

Dankesworte richtete Pieringer nicht nur an die Landespolitik und die Familie Doll als Grundeigentümer, sondern auch an die Bürger, die die Bauarbeiten für BH, Bezirksgericht und Wohnungen "relativ gut" ertragen hätten. Mit der Bevölkerung wird die Hauptstadterhebung erst im nächsten Jahr gefeiert - dann zusammen mit 600 Jahre Markterhebung und 50 Jahre Zusammenlegung. Für die Zukunft kündigte der Bürgermeister neben der Eröffnung des neuen Bahnhofs Süd weitere innerstädtische Busverbindungen an.