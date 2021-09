Seekirchen: Brand gloste vier Tage in Einfamilienhaus - hoher Schaden

Böse Überraschung für eine Familie in Seekirchen: Nach der Rückkehr von einem Kurzurlaub stellte sie fest, dass in ihrem Wohnhaus mehrere Tage lang ein Glimmbrand geglost hatte.

Nach Angaben der Polizei war in der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag (22. bis 26. September) in einem Schrankraum des Obergeschosses aus derzeit ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner des Einfamilienhauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt auf Urlaub befunden. Die Feuerwehr wurde am Sonntag um 18:19 Uhr telefonisch alarmiert.

Wie sich später herrausstellte, hatten die Bewohner des Hauses gleich doppeltes Glück im Unglück: Aufgrund der verschlossenen Fenster und Außentüren dürfte es mangels Sauerstoffzufuhr lediglich zu einem lokal begrenzten Brand gekommen sein.

Bei der Rückkehr der Hauseigentümer war der Brand bereits erloschen und die Temperatur des Brandschuttes lag unter 100 Grad Celsius, weshalb ein "Flashover" unterblieb. Dieser im Deutschen als Feuersprung bezeichnete Vorgang beschreibt den schlagartigen Übergang eines Entstehungsbrandes in einen Vollbrand - also wenn etwa durch Öffnen einer Tür Sauerstoff zum Glimmbrand gelangt.

Dennoch: Sämtliche Räume wurden durch die Rauchgase schwer geschädigt. Die Brandermittlungen werden am Montag fortgesetzt.