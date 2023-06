Seekirchen: Einbrecher stahlen Bargeld aus Restaurant

Die Täter konnten flüchten, die Polizei ermittelt.

Zwei Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in Seekirchen. Dort erbeuteten die beiden Unbekannten kleine Mengen an Bargeld aus einem Sparschwein. Sie konnten flüchten.

In der selben Nacht kam es zu einem Einbruch im Salzburger Stadtteil Liefering. Unbekannte Täter brachen dort in einen Kiosk ein und stahlen Zigaretten und alkoholische Getränke. Wie die Polizei berichtet, kam es aufgrund des Einbruchs zu einem Stromausfall. Dadurch wurden die tiefgekühlten Produkte im Geschäft beschädigt, es entstand ein erheblicher Sachschaden.