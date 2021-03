Seekirchen: Fast die Hälfte kam nicht zum Impftermin

In Seekirchen sollte das Gesundheitspersonal mit dem Vakzin von AstraZeneca geimpft werden, doch viele machten kurzfristig einen Rückzieher.

Des einen Leid, des anderen Freud: Weil ein beträchtlicher Teil des Gesundheitspersonals in Seekirchen offenbar nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden wollte, kamen nun andere Berufsgruppen früher zum Zug - darunter Lehrpersonal und Kindergartenpädagoginnen.

Eigentlich seien am 25. Februar in der Stadtgemeinde laut dem Impfplan die Zahnärzte, die Wahlärzte und die Apotheker (jeweils mit ihrem Personal) zum Impfen an der Reihe gewesen, schildert Allgemeinmedizinerin Andrea Bitschnau-Friedl. Nachdem sie bereits die Bewohner und das Personal im Seniorenheim ...