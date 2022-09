Seekirchen: Glühender Draht setzt Schweißerei in Brand

Mittwochabend kam es zu einem Brand in einer Schweißerei in Seekirchen/Zaisberg, meldet die Polizei Salzburg. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Salzburg.

Mittwochabend gegen 18 Uhr ereignete sich ein Brand in einer Schweißerei in Seekirchen/Zaisberg. Aufgrund erster Erhebungen konnte festgestellt werden, dass ein im Arbeitsbereich der Schweißhalle abgestellter Bürostuhl durch einen glühenden Draht eines Schweißgerätes in Brand gesetzt wurde. Der Brand konnte durch Handfeuerlöscher gelöscht werden Der Brand konnte durch Mitarbeiter der Schweißerei mit Handfeuerlöschern gelöscht werden. Durch die Feuerwehren Seekirchen und Neumarkt wurde der Bereich des Brandes belüftet. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Salzburg eingeliefert. Weitere Erhebungen erfolgen durch die zuständigen Brandermittler.