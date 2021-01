Seekirchen: Lkw stieß mit Kleinbus zusammen - ein Verletzter

Die Flachgauer Nachrichten haben sich in einigen Gemeinden umgehört, wie man auf die schwierigen budgetären Rahmenbedingungen reagiert. Trotz Mindereinnahmen ziehen viele Gemeinden ihre wichtigsten Projekte …

Chronik

Im Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens in Straßwalchen kam es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall. Die 54-jährige Bäuerin war gemeinsam mit ihrem Sohn damit beschäftigt, Heu vom Heuboden in den …