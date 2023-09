Seekirchen im Österreich-Finale

Bei den U16- und U18-Futureteams setzt der SV Seekirchen auf Ausbildung auf Akademie-Niveau.

Mit rund 300 Kindern und Jugendlichen in 14 Nachwuchsmannschaften ist der SV Seekirchen in die aktuelle Saison gestartet. Ausbildung auf Akademie-Niveau bieten die Seekirchner in den U16- und U18-Futureteams. Mit A-Lizenz-Trainern wird vier Mal pro Woche trainiert, dazu kommen Testspiele gegen andere Akademie-Teams aus Österreich und Deutschland.

"Wir geben hier den Jugendlichen eine Ausbildung auf höchstem Niveau und machen sie so fit für die Kampfmannschaft", sagt Jugendleiter Anton Feldinger. Leistungsorientiert wird bereits ab der U13 trainiert: "Das steigert sich dann immer weiter." Am vergangenen Samstag holte die U13 mit dem Sponsor VW Lindner Himmelreich unter 32 Teams den vierten Platz beim Westösterreich-Regionalturnier der VW Junior Masters und ist damit beim Österreich-Finale im Mai 2024 dabei.

Zwei Mal wöchentlich bieten die Seekirchner ein Training nur für Mädchen von acht bis 14 Jahren an. "Da haben wir auch großen Zulauf. Sie bis in eine Kampfmannschaft hochzubringen ist aber natürlich eine Herausforderung", sagt Feldinger.