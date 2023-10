Seekirchen in der Salzburger Liga auf Erfolgskurs: Hinten stabil, vorn dranbleiben

Derbysieg gegen Eugendorf zeigte die defensive Stärke. Wunschlos glücklich ist der Tabellenzweite vor dem Verfolgerduell in Grödig aber nicht.

Seekirchen bleibt lästig. Weil Fabian Büchele und Co. auch das Derby gegen Eugendorf mit einem 1:0 gemeistert haben, halten sie in der Salzburger Liga bei vier Siegen in Serie und sind wieder erster Verfolger des Tabellenführers Kuchl. Am Freitag (18.30 Uhr) gilt es diese Position bei den viertplatzierten Grödigern zu verteidigen. "Ein sehr guter Gegner, der sich unter Trainer Arsim Deliu gut entwickelt hat. Für uns ist dort aber alles möglich", sagt Seekirchens Coach Mario Lapkalo. Sein Ziel: "Möglichst lange ganz vorn dranbleiben."

Drei Zu-null-Siege in Serie

Zuversichtlich stimmt die gefestigte Defensive, die nach drei Zu-Null-Siegen in Serie Extralob bekommt. "Wir sind hinten ganz stabil, lassen wenig zu. Und wenn doch, ist Tormann Severin Heuberger da, der im Herbst eine sehr gute Form hat", sagt Lapkalo zufrieden. Offensiv hat seine Mannschaft mehr Mühe - gerade auch im Vergleich zur Kuchler Torfabrik. Vor allem der Ausfall von Fabian Neumayr, der zuletzt mittrainiert hat, aber noch nicht dort ist, wo er gern wäre, schmerzt. Lapkalo sagt: "In manchen Situationen wäre ein Goalgetter wünschenswert."