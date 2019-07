Seekirchen: Sieben Verletzte bei mehreren Schlägereien nach dem Stadtfest

Das Seekirchner Stadtfest am Samstagabend war am Tag danach Anlass für einen langen Polizeibericht. Die Kombination von Hitze und Alkohol dürfte das Ihre dazu beigetragen haben. Insgesamt gab es sieben Verletzte. Dazu kamen mehrere Sachbeschädigungen.

Im Stadtzentrum verletzte ein Thalgauer (20) einen Seekirchner (17) und einen Thalgauer (15) mit Faustschlägen, musste dabei aber auch selbst einstecken. Ebenfalls einen Faustschlag verpasste beim Bahnhof ein 19-jähriger Einheimischer einem Oberndorfer (21). Das Opfer wurde ins UKH eingeliefert. Ein bisher unbekannter Täter verletzte wenig später im Zentrum einen Hallwanger (20) mit einem Schlag gegen den Kopf. Offenbar grundlos attackierten vier Unbekannte ebenfalls im Stadtzentrum eine Stunde später einen Oberösterreicher (27) und eine Lamprechtshausnerin (26). Der Oberösterreicher wurde zu Boden gerissen, über den Asphalt gezogen und ihm wurde gegen den Kopf geschlagen. Auch die Frau schlugen die Unbekannten gegen den Kopf. Die Verletzten fuhren selbstständig ins UKH. Zum Abschluss rissen Randalierer mehrere Verkehrszeichen aus der Verankerung und warfen sie so wie vier Statuen in einen Bach.

Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) sagt, er sei selbst auch dort gewesen. Es sei ein gelungenes Fest gewesen. Das hätten ihm auch andere Besucher bestätigt. Zu den Vorkommnissen sei es offenbar erst zu späterer Stunde gekommen. "Es ist leider immer so, dass bei Tausenden Besuchern ein paar aus der Rolle fallen, dass es zu Sachbeschädigungen kommt. Auch in anderen Orten gibt es das Problem." Jene Personen, die bei einer Kapelle Verkehrszeichen, einen Wegweiser und Steinköpfe in einen Bach geworfen hätten, seien fotografiert worden, so Pieringer. "Der Fall ist angezeigt, die Leute ausgeforscht."

Er habe mit den Veranstaltern geredet, sagte Pieringer. Laut denen habe das Rote Kreuz elf Personen abtransportiert. Die meisten seien Opfer der Hitze und des Alkohols geworden. Über die Schlägereien konnte der Bürgermeister nichts Genaueres in Erfahrung bringen. Sie ereigneten sich großteils auf dem Heimweg. Ob man daraus Konsequenzen für die Zukunft ziehen müsse, das konnte er am Sonntag noch nicht sagen. Dafür sei es zu früh. "Aber ich werde mich auf alle Fälle mit den Veranstaltern und der Polizei zusammensetzen."