Seekirchen suchte Ideen und fand das Glück

Der Kulturverein Kunstbox und die Stadtgemeinde suchten nach Vorschlägen, wie sich Seekirchen weiter entwickeln soll. Eine Jury hat nun drei Konzepte ausgewählt.

Wie sieht Seekirchen im Jahr 2030 aus? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Ideenwettbewerbs "Stadt schreibt Zukunft" zum Jubiläum 1325 Jahre heiliger Rupert in Seekirchen im Vorjahr. Der Kulturverein Kunstbox und die Stadtgemeinde Seekirchen hatten ihn ausgeschrieben. Am Donnerstagabend ging die Preisverleihung im Kulturhaus Emailwerk über die Bühne. Den ersten Preis erhielt das Projekt "GlücksStadtLand", das vor allem auch neu Zugezogenen in der wachsenden künftigen Bezirkshauptstadt des Flachgaus helfen soll.

"Wir wollen nicht zu viel zurückschauen, sondern auch ...