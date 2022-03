Seekirchen: Trockener Moosteppich geriet auf Dachstuhl in Brand

Funkenflug aus einer Hackschnitzelheizung hat in Seekirchen (Ortsteil Wimm) einen Brand verursacht - und zwar auf dem Moosteppich eines Dachstuhls.

Die Feuerwehr wurde am Dienstag um 15.39 Uhr alarmiert: Auf dem Dach eines Nebengebäudes eines Bauernhofes war Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude war eine Hackschnitzelheizung in Betrieb. Dadurch dürfte es laut Polizeibericht zu einem Funkenflug gekommen sein, der das trockene Moos auf dem Dach entzündete.

Ein aufmerksamer Nachbar konnte den Brand entdecken und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Seekirchen rückte aufgrund der vorerst unklaren Sachlage mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort aus und konnte den Brand schnell löschen. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden.