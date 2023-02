Seekirchen: Unbekannte setzen Mercedes-Oldtimer in Carport in Brand

Mysteriöser Vorfall in der Wallerseestraße in Seekirchen: Dort wurden laut Angaben der Polizei am späten Sonntagabend vier Fahrzeuge beschädigt, eines davon in Brand gesetzt.

SN/Anna Boschner Symbolbild.

Der oder die Unbekannten dürften am Sonntag gegen 20.30 Uhr zugeschlagen haben, bei der Feuerwehr ging der Alarm um 20.40 Uhr ein. Unter dem Carport einer Reihenhaussiedlung wurden drei Pkw mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt, die Scheiben der Autos zum Teil eingeschlagen. Einen der Wagen setzten die Täter sogar in Brand - was letztlich auch zur Alarmierung der Feuerwehr führte. Auf den Einsatzfotos der Feuerwehr ist eine zweitürige Mercedes-Limousine aus der Baureihe "Mercedes-Benz /8" (auch "Strich 8" genannt) zu sehen. Die Serie war von 1969 bis 1976 bei Mercedes im Programm. Der Wagen ist somit nach den gängigen Definitionen ein Oldtimer, weil er älter ist als 30 Jahre. An dem Sechszylinder-Coupé dürfte großer Sachschaden entstanden sein, der allerdings laut ersten Einschätzungen reparabel sein soll. Auf einschlägigen Internetplattformen werden gut erhaltene Fahrzeuge dieser Modellreihe für Preise in Höhe von mehreren 10.000 Euro angeboten. Die viertürigen "Strich 8"-Dieselversionen waren übrigens als Taxis viele Jahre in Verwendung. Glück im Unglück: Durch rasches Ersteinschreiten konnte der Brand bald gelöscht und ein Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.