Seekirchen: Unbekannter beschädigt vier Autos - Oldtimer in Brand gesetzt

Mysteriöser Vorfall in der Wallerseestraße in Seekirchen: Dort wurden laut Angaben der Polizei am späten Sonntagabend vier Fahrzeuge beschädigt, eines davon in Brand gesetzt.

Der oder die Unbekannten dürften am Sonntag gegen 20.30 Uhr zugeschlagen haben, bei der Feuerwehr ging der Alarm um 20.40 uhr ein. Unter dem Carport einer Reihenhaussiedlung wurden drei Pkw mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt, die Scheiben der Autos zum Teil eingeschlagen. Einen der Wagen setzten die Täter sogar in Brand - was letztlich auch zur Alarmierung der Feuerwehr führte. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um eine zweitürige Mercedes-Limousine älteren Baujahres. An dem Oldtimer entstand Sachschaden. Durch rasches Ersteinschreiten konnte jedoch der Brand bald gelöscht und ein Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.