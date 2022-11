Seekirchen und Henndorf: Diebe schlugen in der Abenddämmerung zu

Im Flachgau kam es am Sonntag zu zwei Einbrüchen. Die Täter verschafften sich über die Terrassen der Häuser Zugang.

Am Sonntag kam es zu zwei Einbrüchen im Flachgau. In Seekirchen und in Henndorf sind Täter jeweils über die Terrassen in Wohnhäuser eingebrochen. In Seekirchen verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags, heißt es von der Polizei Salzburg. Die Beamten gehen davon aus, dass der Einbruch in der Dämmerung stattgefunden hat - jedenfalls jedoch zwischen 13.30 Uhr und 20 Uhr.

Bargeld und Schmuck entwendet

Auch in Henndorf am Wallersee wurde am Sonntag in ein Haus eingebrochen - zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr. Die Täter brachen ein Terrassenfenster auf. Auch in Henndorf wurden laut Polizei Bargeld und Schmuck in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags entwendet.