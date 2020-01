Seekirchens Damen auf Faustball-Finalkurs

Nach einem Sieg und einer Niederlage in Wels stehen für Seekirchens Faustballerinnen die Chancen weiterhin gut für den Einzug ins Final-3.

Die Faustballerinnen des ASKÖ Seekirchen holten am vergangenen Wochenende in Wels in der 1. Damen-Bundesliga einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg gegen Linz-Urfahr. In der zweiten Begegnung mit Verfolger Wels mussten sich die Flachgauerinnen nach hartem Kampf aber mit 1: 3 geschlagen geben.

...