Seekirchner Bio-Pionier nimmt Abschied

Manfred Strasser vom Kräuterhof Oberbichl verabschiedete sich vergangenes Wochenende nach fast 30 Jahren vom Seekirchner Biomarkt. 1993 war er einer der Mitbegründer.

Als am Samstag befreundete Marktstandler und viele Kunden mit kleinen Geschenken an Manfred Strassers Stand erschienen, wurde dem 63-Jährigen erst so richtig klar, was es geschlagen hatte: Nach fast 30 Jahren war es sein letzter Tag als Standler am Seekirchner Biomarkt. "Das war wie eine große Familie. Über die Jahre haben sich Freundschaften aufgebaut. Heute kommen die Kinder früherer Kundschaften. Das wird mir sicher abgehen, auch wenn ich froh bin, dass die Belastung weniger wird", sagt Strasser im FN-Gespräch.

...