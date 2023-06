Seekirchner Erfinder will die Heizungswelt revolutionieren

Mit einer umgebauten Erdwärmepumpe will der Seekirchner Landwirt und Erfinder Johann Scheffenacker die Heizungswelt revolutionieren - ohne Erdbohrung und mit geringem Platzbedarf.

Das Tüfteln und Erfinden liegt Johann Scheffenacker im Blut. Auf dem Hof des 75-jährigen Landwirts in Seekirchen gibt es kaum ein Arbeitsgerät, dass er nicht verbessert und seinen Bedürfnissen angepasst hätte. So hat er etwa das Güllefass umgebaut, den Heuwagen mit einem Teleskoparm ausgestattet oder einen hydraulisch betriebenen Futtertisch für den Kuhstall konstruiert. Auch ein elektrischer Schnitzelklopfer gehört zu seinen bereits umgesetzten Ideen.

Mit seiner neuesten Erfindung möchte Johann Scheffenacker nichts weniger als den Heizungsmarkt revolutionieren. "Die Klimaproblematik hat mich beschäftigt. So kam ich auch auf die Idee für eine neuartige Wärmepumpe", erzählt Scheffen acker. Innerhalb weniger Wochen hatte er nach vielen Versuchen im Heizraum des Hofs seinen Prototyp fertig. Dafür nutzt er unter anderem eine gebrauchte Erdwärmepumpe.

System erreicht Temperatur von 50 bis 60 Grad

"Ich brauche aber keine teure Erdbohrung oder Ähnliches. Mein System hat auf ein bis zwei Quadratmetern Platz und erreicht eine Temperatur von 50 bis 60 Grad, das reicht für das Heizen mit normalen Heizkörpern aus." Ideal wäre die Kombination mit Photovoltaik und einer Fußbodenheizung, meint Scheffenacker. Zu viel will er über die Funktionsweise seines Systems, das auch nichts mit einer Luftwärmepumpe zu tun hat, nicht verraten. Interessierte Installateure oder Heizungsfirmen könnten sich jederzeit bei ihm melden. Die Anlage lasse sich leicht nachbauen.

Erfindung als "Klimarettungswunder"

"Für mich ist diese Heizung ein Klimarettungswunder, hier erreicht man mit geringem Einsatz eine große Wirkung. Das ändert die Klimabilanz entscheidend", ist er überzeugt. Der Strombedarf würde den einer gewöhnlichen Erdwärmepumpe nicht übersteigen. "Meine Heizung braucht sogar eher weniger Strom", so Scheffenacker. Jedenfalls habe er mit seiner Wärmepumpe schon sechs Räume und das Vorhaus problemlos beheizt. "Der Vorteil ist, dass man die Heizung wegen des geringen Platzbedarfs überall einsetzen kann. Sie könnte auch in Hochhäusern extra in jedem Stockwerk eingebaut werden", sagt Scheffenacker.

Erfindergeist absolvierte Maurerlehre

Der agile Landwirt war schon in seiner Jugend voller Erfindergeist, musste aber eine Mechanikerlehre wegen einer in der Kindheit erlittenen Rückenverletzung abbrechen. Danach begann er aber sogar eine körperlich anspruchsvolle Maurerlehre. "Das starke Heben hat mein Rückenleiden geheilt. Ich habe sogar vier Zementsäcke auf einmal geschafft", meint er nicht ohne Stolz. Noch heute sprüht der 75-Jährige vor Energie: "Ich habe nie viel Alkohol getrunken und seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe, muss ich auch nicht mehr husten." Der Erfindergeist wirkt jedenfalls weiter in ihm und die besten Ideen kommen ihm meist über Nacht.