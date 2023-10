Seekirchner Herbstfest sorgte für gute Laune

An drei Tagen feierte Seekirchen auf dem Rupertusplatz und dem Stadtplatz sein Herbstfest.

Nach mehreren Jahren Pause gab es im Zentrum der Bezirkshauptstadt wieder ein Zeltfest, das vom Citymarketing Seekirchen (CMS) organisiert wurde. Am Freitagabend hatte DJ Bertl mit einer "Austrop Warm-up-Party" für Stimmung gesorgt. Am Samstag wurde mit Musik und Kinderprogramm gefeiert. Im Zelt spielte die Böhmische Abordnung der Stadtmusik und unterhielt die zahlreichen Besucher bestens. Den Bieranstich nahm Mitorganisator Thomas Moritz vor, kräftig angefeuert von Vizebürgermeisterin Emma Mösl-Schäfer, CMS-Obfrau Christina Kaufmann und CMS-Geschäftsführer Martin Litschauer. Am Sonntag klang das Herbstfest mit einem Frühschoppen und den "Wallerseern" aus.