Seekirchner ist beliebtester Kleinbrauer

15.000 haben online über Österreichs beliebteste Mikrobrauereien abgestimmt. Im Bundesland Salzburg siegte Wolfgang "Woif, der Biersieder" Hartl aus Seekirchen.

Platz eins gleich beim ersten Antreten: Über diesen Erfolg darf sich der Seekirchner Bierbrauer Wolfgang Hartl freuen. "Woif - Der Biersieder" war heuer bei der jährlichen Online-Abstimmung des Falstaff über die beliebtesten Kleinbrauereien Österreichs erstmals gelistet und ließ dabei in der Salzburg-Wertung gleich den Seriensieger "Pinzgau Bräu" hinter sich.

"Das ist Wahnsinn, ich freue mich riesig", sagt Hartl. Als Wanderbrauer lässt er seine Biere derzeit in Kärnten abfüllen. "Ich habe zu Hause in Seekirchen nur einen 50-Liter-Kessel, in dem ich meine selbst kreierten Rezepte teste", betont der 43-Jährige.