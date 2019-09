Seekirchner Kindern ist die Klima-Zukunft nicht egal

Im Flachgau wächst die Unterstützung für die "Fridays for Future"-Bewegung. Schon die Jüngsten setzen sich für die Umwelt ein.

Die Bewegung "Fridays for Future" (Freitage für die Zukunft) hat mit den von Greta Thunberg initiierten freitäglichen Schulstreiks nicht nur großes internationales Echo hervorgerufen, sondern besonders die Jugend angesprochen. Auch in Österreich ist eine Klimaschutzbewegung "von unten" entstanden. Während die 16-jährige Schwedin derzeit in New York für den Klimaschutz aktiv ist, sind die Umweltaktivisten auch hierzulande nicht untätig.

Dass die Erderwärmung sogar die ganz Jungen nicht kaltlässt, zeigt ein Beispiel aus Seekirchen. "Wir waren in den Ferien mit den Eltern in Berlin und haben dort Greta Thunberg gesehen. Da haben ich, meine Schwester und die Nachbarinnen gedacht, dass das eine gute Idee ist", erzählt die zehnjährige Marlene Spießberger. Die siebenjährige Linda ist ebenfalls Feuer und Flamme: "Es waren total viele Leute da, ich habe Greta zwar nicht verstanden, aber Mama und Papa haben übersetzt." Angesteckt von Greta Thunbergs Enthusiasmus, entstand die gemeinsame Idee, auch in der Heimat aktiv zu werden. Eva Spießberger hat ihre Töchter bestärkt und es wurden Verbündete gesucht. So entstand gemeinsam mit anderen Familien die Idee, sich an dem österreichweiten Aktionstag am 20. September zu beteiligen.

Daraufhin führten die Kinder Gespräche mit Nachbarn und stießen auf offene Ohren für das Umweltanliegen. "Ich habe mit meiner Freundin Magda schon Müll vom Straßenrand eingesammelt. Wir sind dann von Haus zu Haus gegangen und haben mit den Leuten über den Klimaschutz gesprochen", berichtet Marlene.

Jetzt heißt es, noch weitere Mitstreiter für den Ortsschild-Aktionstag am Freitag, 20. September, zu gewinnen. Schon haben mehrere Familien zugesagt, mit Plakaten und Transparenten für den Klimaschutz und eine Kehrtwende in der Klimapolitik zu demonstrieren.