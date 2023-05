Seekirchnerin röstet und macht Kaffee im "Wohnzimmer"

Vor 20 Jahren hat Erna Reichinger die Marke Urkaffee aufgebaut. Mittlerweile hat die Seekirchnerin in die Stadt expandiert und man genießt ihre Marke auch im Röstzimmer.

Den ersten Kaffee des Tages trinkt Erna Reichinger nicht zu Hause. Sie genießt eine Tasse Urkaffee in ihrer Arbeitsstätte mit Wohnzimmerflair, dem "Röstzimmer" im Salzburger Andräviertel.

Seit dem 20. Lebensjahr lebt die 59-jährige Innviertlerin in Salzburg, seit einigen Jahren in Seekirchen. Die Krankenschwester und Psychologin ist Mutter zweier erwachsener Kinder.

"In der Karenz habe ich mir die Marke Urkaffee mit äthiopischen Bauern aufgebaut", sagt sie. Ausschlaggebend war eine Reportage im "Geo Spezial", wo es um die Lebensgrundlage der Bauern in Äthiopien ging.

Sie fackelte nicht lange, denn sie wollte mit einem Sozialprojekt etwas Gutes tun. Natürlich war da auch die Liebe zum Kaffee, die sie veranlasste, alsbald einen Vertriebsweg zu suchen. Ihren Rohkaffee erhielt sie erst von Bauern aus dem Regenwaldgebiet Kaffa. "Mir war wichtig, dass die Bauern vom Anbau ihres Waldkaffees leben können."

Den Kaffee ließ sie rösten, verpacken, etikettieren. Schon bald hatte sie die Idee, selbst das Rösten in einem Shop zu übernehmen. "Ich habe es in der Schweiz gesehen. Erst habe ich mich nicht drübergetraut", sagt sie. Bis 2011 arbeitete Erna Reichinger im Sozialbereich in der Beratungsstelle Pro mente. Danach war es aber so weit, und sie eröffnete ihr erstes "Röstzimmer" in der Wolf-Dietrich-Straße. "Es wurde mir bald zu klein." 2015 eröffnete sie 300 Meter auf Nummer 15 davon entfernt ihr neues Café.

Hier steht sie zwei Mal in der Woche beim 15-Kilogramm-Röster aus Äthiopien. Und dann gibt es wieder frischen Espresso, Cappuccino und viele Kaffee-Spezialitäten mehr zum Genuss in der Wohnzimmer-Atmosphäre mit einem bunten Mix an Sitzmöbeln vom Flohmarkt.

"Bei uns kann man den Kaffee im Geschäft kaufen, bestellen, er wird auch verschickt, oder man genießt Tasse für Tasse im gemütlichen Ambiente vor Ort. Dort treffen sich viele Stammkunden zum Ratschen", sagt sie.

Selbst schwört die Unternehmerin auf die hochwertige Arabica-Bohne, die sie als Urkaffee und auch als "Natural Kaffee" - sonnengetrocknet mit Kirschhaut und fruchtigen Noten - anbietet.

"Der Urkaffee ist anregend, und nicht aufregend", sagt sie. Mit der Tasse Kaffee nimmt man Platz in einem gemütlichen Ohrensessel im Erdgeschoß oder einen Stock höher "im versteckten Raum" und genießt Schluck für Schluck in der Wohnzimmer-Atmosphäre.