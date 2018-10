Seenland setzt aufs Rad

22 E-Bike-Ladestationen sowie eine neue Radwegbeschilderung sind konkrete Ergebnisse der Tourismusstrategie im Salzburger Seenland. Vergangene Woche wurde das neue Leitbild in der Vega-Sternwarte präsentiert.

Die Sterne können die Touristiker aus dem Seenland ihren Gästen zwar nicht vom Himmel holen, aber sie versprechen manch himmlisches Urlaubserlebnis in einer wunderschönen Landschaft, die von Seen und sanften Erhebungen geprägt ist. Die Vega-Sternwarte nahe der Kaiserbuche am Haunsberg hatte die Salzburger Seenland Tourismus Gesellschaft aber symbolträchtig gewählt, um vergangene Woche ihr neues Leitbild zu präsentieren.