Es lebe der Austropop. "Sassy" von den Seern freut sich über die junge Garde.

Die Musik bahnt sich immer ihren Weg, sagt Sabine Sassy Holzinger, Sängerin der Seer, über die junge Austropopszene. Warum sie im Dialekt singt, was ihr liebster Dialektausdruck ist und was sie in jungen Jahren im Elmo-Kino zu tun hatte, erzählt ...