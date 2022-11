Auf die Gitschenwand kommt ein Funksender

Die Baustelle auf dem rund 1500 Meter hohen Gipfel im Trattberggebiet im Salzburger Tennengau sorgte für Aufmerksamkeit.

Was wird auf der markanten Wand im Trattberggebiet gebaut? Darüber wunderten sich in den letzten Wochen nicht wenige Wanderer beim Rundweg um den Seewaldsee. Ein Betonfundament leuchtet vom Gipfel der Gitschenwand herunter, spekuliert wurde über einen Handymasten oder gar eine Anlage für Base Jumper. Errichtet wird ein BOS-Funksender für Einsatzorganisationen (BOS steht für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), um die Kommunikation auch in Gebieten mit keinem oder schlechtem Handyempfang bzw. bei einem Blackout aufrechterhalten zu können. Solche Anlagen zählten zur ...