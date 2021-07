Segelflieger zerbrach bei Notlandung in Lofer in mehrere Teile

Der 34-jährige deutsche Pilot wurde schwer verletzt, war aber ansprechbar.

Den Einsatzkräften bot sich am Samstag Abend auf der Wiese gleich neben einem Siedlungsgebiet in Lofer ein schreckliches Bild. "Das Flugzeug war bei der Notlandung in mehrere Teile zerbrochen, bis hin zur Pilotenkanzel war eigentlich alles weg", schildert Herbert Hagn, Einsatzleiter des Roten Kreuzes. Der 34-jährige deutsche Pilot war laut Hagn schwer verletzt, bei seiner Bergung aus dem zersörten Flugzeug aber ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Salzburg eingeliefert.

Der Deutsche war nach Angaben der ...