Seifert-Ball lockte mehr als 2000 Tanzbegeisterte aufs Parkett

164 Debütantenpaare eröffneten am Samstagabend den traditionellen Ball der Salzburger Tanzschule Seifert.

Einer der Ballhöhepunkte gleich zu Beginn der extralangen Ballsaison - bis 5. März dauert heuer der Fasching. Mehr als 2000 Besucher tanzten in der Brandboxx in Bergheim durch die lange Ballnacht. Für die jungen Damen und Herren ein besonderes Erlebnis im weißen Ballkleid und im eleganten Smoking ihren ersten Ball, zugleich den größten in Salzburg, zu eröffnen.

Organisator Niki Seifert von der gleichnamigen Tanzschule zeigte sich zufrieden. "Die Lust am Tanzen bei den Jugendlichen steigt seit Jahren stets. Und auch die Erwachsenen sehen Tanzen durchaus als Fitnessprogramm", so Seifert, der seit mittlerweile 30 Jahren die Tanzschule in Salzburg führt. Was außer der obligatorischen Eröffnungspolonaise am Ball getanzt wurde: "Eigentlich alles, vom Walzer über Swing, Disco-Fox bis hin zum Tango."



