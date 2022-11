Seilbahn auf den Gaisberg: Konkretes Projekt wurde vorgestellt

Diesmal soll es kein Hirngespinst sein, sondern um 20 Millionen Euro in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Das Projekt einer neuen Seilbahn auf den Gaisberg wurde am Donnerstag von der Unternehmergruppe rund um Gut Guggenthal sowie der Landes-, Stadt- und Gemeindepolitik präsentiert.

Vor Jahrzehnten fuhr eine Zahnradbahn auf den Hausberg der Stadt-Salzburger, den Gaisberg. Doch das ist ewig her. Der Gaisberg ist ein beliebtes Ausflugsziel und dementsprechend stark frequentiert, gerade an schönen Wochenenden. Und weil so viele auf den Berg wollen, sind auch die Verkehrsprobleme sehr zahlreich.

In den vergangenen Jahren kursierte immer wieder einmal die Idee, eine Seilbahn auf den Gaisberg neu zu errichten. Doch politisch Verantwortliche winkten stets sofort ab. Nun liegt ein neues Projekt vor - und ...