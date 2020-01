Seilbahn-Deal in St. Gilgen: SPÖ schaltet Gemeindeaufsicht wegen Verdachts auf Untreue ein

Der Verkauf der Gemeindeanteile an der Zwölferhorn Seilbahn GmbH in St. Gilgen bietet Stoff für (politische) Debatten. Die SPÖ kritisiert unter anderem, dass die Gemeindeanteile "verscherbelt" worden seien.



Die SPÖ hat am Montag in Zusammenhang mit dem Seilbahn-Deal in St. Gilgen die Gemeindeaufsicht eingeschaltet. Der Verdacht auf Untreue gegen Bürgermeister Otto Kloiber (ÖVP) steht demnach im Raum, außerdem seien gemeinderechtliche Vorschriften nicht eingehalten worden.

"310.000 Euro. Das ist die Verkaufssumme, die von der Gemeindevorstehung noch vor Weihnachten beschlossen worden ist. Die SPÖ ist nicht nur aus politischen Gründen gegen den Anteilsverkauf, sondern kritisiert, dass es sich dabei um ein Verscherbeln handle, das deutlich unter dem Marktpreis liege", heißt es in einer Presseaussendung der SPÖ St. Gilgen.



Gemeinderätin Helga Stadler sagt: "Der Bürgermeister hätte einen Sachverständigen beauftragen müssen, um den tatsächlichen Verkaufswert der Gemeindeanteile festzustellen. Dieser liegt nämlich nicht bei 310.000 Euro, sondern vermutlich um einiges höher. Der Bürgermeister hat damit in Kauf genommen, dass Gemeindevermögen verschleudert wird. Die Gemeinde wäre gut beraten, sich in dieser delikaten Situation juristischen Rat einzuholen, sowie die Expertise von einem Sachverständigen, der den tatsächlichen Wert der Gemeindeanteile objektiv beziffern kann. Solange das nicht erfolgt ist, wird die SPÖ keinem Antrag mehr zustimmen, der mit der Causa in Zusammenhang steht."

Die SPÖ St. Gilgen und ihr parteifreier Vizebürgermeister Norbert Laimer sind eigenen Angaben nach strikt gegen den Verkauf der Seilbahnanteile: "Die Zwölferhornbahn ist von großer Bedeutung für St. Gilgen. Nur wenn die Gemeinde ein wesentlicher Gesellschafter bleibt, ist sie umfassend informiert und kann aktiv mitentscheiden." Im Zusammenhang mit den angeblichen Ungereimtheiten stellt sich Laimer hinter die SPÖ-Ortsparteivorsitzende Helga Stadler: "Ich erwarte mir, dass die Gemeindeaufsicht für Klarheit sorgen wird. In der Bevölkerung gibt es zu Recht großen Unmut. Aus meiner Sicht kann es jedenfalls nicht sein, dass mit dem Geld der Bevölkerung in St. Gilgen so leichtfertig umgegangen wird."

