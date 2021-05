Seilbahn nahm den Skibetrieb wieder auf

Auf dem Wildkogel liegen noch immer eineinhalb Meter Schnee.

Das schlechte Wetter hat auch seine Vorteile. Wegen der anhaltend guten Schneelage haben die Wildkogelbahnen im Oberpinzgau am Pfingstsonntag den vor Ostern eigentlich beendeten Skibetrieb wieder aufgenommen. Das sei das Ergebnis einer verrückten Idee und guten Zusammenarbeit, sagen die Geschäftsführer Bernhard Gruber und Rudi Göstl. Geplant ist, dass man auch am kommenden Wochenende sowie von Fronleichnam bis zum Sonntag danach, also den 6. Juni, noch fahren kann. Das hat es am Wildkogel noch nie gegeben. Offen sind eine Zubringerbahn und ein Sessellift auf dem Berg. In den letzten Tagen ist immer wieder Neuschnee dazugekommen. Derzeit liegen im Kernskigebiet bis zu eineinhalb Meter.