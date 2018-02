Sein Circus zieht ins Zelt

In Gnigl steht nun fix ein Circus-Zelt. Der Verein "Mota" bespielt es im Probebetrieb. Nach den Semesterferien übersiedeln laut Obmann Wolfgang Neumayer alle rund 220 Mitglieder dorthin.

Wolfgang Neumayer hat gut lachen. Endlich. Bis jetzt hatte der von ihm und seiner Frau Brunhilde gegründete Circusverein "Mota - Motorik, Tanz, Akrobatik" keine Heimstätte, doch diese Zeiten sind vorbei. Seit Dezember läuft der Probebetrieb im neuen Circuszelt. Es steht - eingegrenzt von lauter Einfamilienhäusern - am Gelände des Turnvereins Gnigl, an der Eichstraße 50 A, schräg vis-à-vis der Kirche.

"Es gibt nichts Vergleichbares im deutschsprachigen Raum - ein permanentes Circuszelt als Trainingszentrum für 3- bis 99-Jährige", sagt Neumayer. Er ist nicht nur Vereinsobmann, sondern trainiert auch die "Schüler".

Beim Besuch der "Stadt Nachrichten" herrscht schon reger Betrieb. Über Heizkanonen strömt heiße Luft ins Zeltinnere, Kinder in bunten Kostümen springen herum. "Noch fehlen viele Geräte und es gibt scharfe Kanten und Ecken, weshalb wir die Kleineren noch nicht im Zelt trainieren lassen." Mitte Februar wird dann im neuen Zelt der Vollbetrieb aufgenommen. Das heißt: Alle 218 "Mota"-Mitglieder dürfen dort Kunststücke erlernen. Auf der 700 Quadratmeter großen Fläche können nun wahlweise bis zu 60 Kinder oder 50 Erwachsene zeitgleich trainieren. "Wir konnten seit zweieinhalb Jahren aus Platzgründen keine neuen Mitglieder aufnehmen. Nur die Warteliste wurde länger", sagt Neumayer: "Jetzt können wir wieder wachsen." Das steigende Interesse für den Circus machte den Aufbau eines dauerhaften Trainingszeltes überhaupt erst möglich. "Es war das erste Zelt im Winterfest für die große Kompanie. Da schwingen viele Erinnerungen mit", sagt Evelyn Daxner-Ehgartner, aus deren Familienbesitz es stammt. Ihr verstorbener Mann Georg, Begründer des Winterfestes, hatte als Vision eine Salzburger Circusschule vor Augen, in der junge Talente zu professionellen Artisten ausgebildet werden sollten.

Neumayer freut sich fürs Erste, dass Land und Stadt diese neue Heimat für die Salzburger Circusfamilie großzügig unterstützen. "Wir möchten nicht leistungsorientiert arbeiten, sondern in die kreative Richtung gehen, Inputs zur Persönlichkeitsbildung geben", sagt er. Auch logistisch bedeutet der fixe Standort eine Erleichterung. Früher musste Neumayer das Equipment von einer zur anderen Sporthalle fahren. "Bis zuletzt waren wir limitiert durch die Hallengröße, mehr als 15, 20 Leute konnten nie gemeinsam üben", sagt Neumayer.

Sein Verein wuchs aus der Kooperation mit Schulen. Um die Kinder nach ihrer Volksschulzeit weiter trainieren zu können, gründete Neumayer "Mota" - zunächst mit neun Teilnehmern, erinnert er sich. Offiziell hoben die Neumayers den Verein 2014 aus der Taufe. Das in Itzling wohnende Ehepaar kommt aus dem Leistungssport, er war Landestrainer im Turnen, sie Landestrainerin in der Rhythmischen Sportgymnastik. In der Szene rufen ihn alle nur "Beme". Diesen Spitznamen erhielt der gebürtige Wiener von seiner Großmutter. Er kommt von "Bemstl" - dem Wiener Dialektausdruck für "Pinsel", ergo "kleiner Bub".

Hier geht es zu den Vorführungen:

Das Circusstück "The Magic Frame" feierte beim Winterfest 2017 großartige Erfolge bei drei ausverkauften Abenden. Für alle, die das Spektakel versäumt haben, tritt die Circus-Company des Vereins "Mota" zwei weitere Male auf: Samstag, 24. Februar, und Freitag, 2. März (jeweils 19 Uhr). Karten gibt es bei Ö-Ticket, Raika und in der Trafik.



Schnuppern im neuen Zelt, sprich "CTC" (CircusTrainingsCentrum) ist ab dem neuen Semester (19. Februar) wieder möglich. Um Anmeldung unter office@mota-sbg.at wird gebeten. Für Samstag, 7. April, plant der Verein "Mota" einen "Tag der offenen Tür".