Sein jahrelanges Engagement für den Nachwuchs

German Baueregger wurde als "Sportfunktionär des Jahres" ausgezeichnet. Sein Leben widmet der Radstädter dem sportlichen Nachwuchs.

Bereits als Kind, im Jahr 1958, trat German Baueregger dem Skiclub Radstadt bei: "Wir sind noch zu Fuß - die Ski tragend - zum Training nach Niedernfritz gegangen. Ich habe mir immer gedacht, dass man den Nachwuchs noch mehr unterstützen muss."

Seit 1999 ist er nun durchgehend Obmann des Skiclubs. Sein großes und idealistisches Engagement galt aber auch den anderen Sportarten, er organisierte in seiner langen Zeit als Trainer und Funktionär rund 70 FIS-Rennen, acht Europacuprennen, unzählige österreichische Meisterschaften und Bezirk- und Landesrennen. Darunter waren auch Rennen der Österreich-Radrundfahrt, zwei Mal war Radstadt Etappenstart und Zielort.

Viele Fundamente für Weltcupsiege und Medaillen wurden in Radstadt gelegt. Baueregger leistete dabei Pionierarbeit von der ersten Stunde an: Kamen doch in Folge immer wieder Olympia- und Weltcupsieger aus Radstadt.



Zahlreiche Talente von Baueregger betreut

Baueregger begleitete in seiner über 50-jährigen Tätigkeit als Trainer zahlreiche junge Talente. Der erste österreichische Europacup-Gesamtsieger, der Radstädter Christian Witt-Döring, war eines davon - damals in den 60er-Jahren noch mit aller herrschenden Härte: "Christian ist etwa einmal bei minus 25 Grad mit dem Fahrrad und mit Skischuhen nach Altenmarkt zum Training gefahren." Aber auch für Fußball oder die nordischen Sportarten setzte sich Baueregger mit voller Leidenschaft in Radstadt und in ganz Salzburg ein.

Zahlreiche Weltcupathleten wie die jetzige ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, Andi Schifferer, Hannes Reichelt oder Christopher Neumayer wurden einst von ihm betreut und gefördert: "Die Roswitha musste mit mir oft vor den Rennen bis Mitternacht unzählige Paar Skier für alle herrichten und wachseln." Stadlober bezeichnet Baueregger auch als "ihren Mentor".

Er habe gesehen, "wie gut die Kinder lernen, wenn man sich um sie kümmert. Wenn wir früher mit dem Bus zu Rennen gefahren sind, dann haben wir immer ein Quiz gespielt", erinnert er sich, "denn auch eine geistige Förderung ist wichtig. Der Sieger bekam eine Torte."



"Nicht jeder kann Weltmeister werden"

Trotz einer schweren Erkrankung lässt er es sich jetzt mit 75 Jahren immer noch nicht nehmen, bei den wöchentlichen Trainings und den Rennen "seiner" Kinder dabei zu sein. "Die Kinder erzählen mir oft, dass German ihr Freund sei. Er ruft sie öfters einmal an und kümmert sich bei Problemen intensiv um sie", weiß auch Bezirksreferent Mike Ellmer.

Natürlich ist Baueregger daher besonders stolz auf die vielen Erfolge seiner über die Jahre "rund 700 Schützlinge", gab es doch auch Rennen, wo die Mitglieder des SC Radstadt "alle unter den Top 14 waren, da habe ich nicht viel falsch gemacht", schmunzelt er rückblickend. Von 1989 bis 2001 engagierte er sich in der Stadtgemeinde für den Sport, "einiges wurde da finanziert."

Wenn manche vielversprechenden Sportlerinnen oder Sportler aufgrund von Verletzungen nicht weiterkamen, dann war auch er geknickt. "Bei einigen war aber auch die Erwartungshaltung zu groß. Ich war einer der Ersten, die auch im Som- mer auf ein intensives Training, etwa mit Wasserskiern, gesetzt haben."

Seine Philosophie für den Nachwuchs lautete aber immer: "Nicht jeder kann Weltmeister werden, aber wenn man was erreichen will, dann geht das. Sonst eben vielleicht beruflich. Aber Kindern darf man trotz allem Ehrgeiz nicht mit zu viel Druck die Kindheit nehmen. Man soll sich ruhig auch in anderen Sportarten mehrfach ausbilden."

Stolz ist er auch darauf, "dass Radstadt seit 55 Jahren die Landescup-Gesamtwertung anführt und 15 Mal gewonnen hat, davon sechs Mal hintereinander. Wenn man dann mit fast 2000 Punkten führt, dann zeugt das von einer kontinuierlichen Arbeit", freut er sich und lacht: "Wir machen die Protagonisten und andere die Weltcuprennen."

Noch zweieinhalb Jahre will der als "Sportfunktionär des Jahres" ausgezeichnete German Baueregger für die jungen Athletinnen und Athleten trotz seiner Erkrankung da sein, "dann lege ich das Zepter in jüngere Hände".