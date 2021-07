Sein wachsamer Blick gilt der Natur am Berg

Sein Dienst beginnt vor der Haustür. Othmar Neuhauser ist seit 30 Jahren bei der Berg-und Naturwacht. Er lebt seine ehrenamtliche Tätigkeit.

Seine Uniform ist mit dem Salzburger Wappen bestückt. In seiner Hand ist der zwei Meter lange Haselnussstecken. "Ich bin eigentlich immer im Dienst", sagt Othmar Neuhauser. Und im Rucksack darf ein Sack fürs Müllsammeln nie fehlen.

Seit 30 Jahren ist er Organ bei der Berg- und Naturwacht in Grödig. Mit der Bergrettung hat diese nichts zu tun. Pflanzen- und Naturschutz steht bei der Berg- und Naturwacht an oberster Stelle.

Der Müll in den Bergen war ihm immer schon Dorn im Auge

Dorn im Auge war dem 62-Jährigen immer schon der Müll in den Bergen. Früher war er drei, vier Mal die Woche auf "seinem" Untersberg. "Dort habe ich auch gesehen, dass die Leute ihren Müll einfach liegen lassen und viele geschützte Pflanzen mitnehmen", sagt er.

Das und die Tatsache, dass er in 15 Jahren Außendienst als Installateur etwa eine Million Auto-Kilometer in ganz Österreich und Teilen Deutschlands zurücklegte, veranlasste ihn, sich bei der Landesregierung für den Dienst bei der Berg- und Naturwacht zu bewerben. Ein Jahr ist man Anwärter, hat in diesem Zeitraum etwa zwei Monate lang Schulungen. Danach wird die Dienstprüfung abgelegt. "Ist die positiv, wird man als Berg- und Naturwacht-Organ vereidigt", sagt der Pensionist. Man erhält Urkunde, Dienstausweis und Dienstplakette. Eine zusätzliche Prüfung ist erforderlich, damit man Strafen kassieren darf. 25 Euro wird beispielsweise für das Pflücken geschützter Pflanzen einkassiert.

Früher wurden die Wache-Organe oft als "Latschen-Sheriff oder Bleame-Gendarm" bezeichnet. Mittlerweile sind sie bei Hüttenwirten, Wanderern und Naturliebhabern immer gern gesehen. "Naturschutz ist nun in aller Augen was wert."

Vom "Bleame-Gendarm" zum gern gesehenen Wache-Organ

In Grödig sind derzeit zehn Organe, darunter vier Frauen, und ein Anwärter tätig - ehrenamtlich versteht sich. In ihrem Revier, auf dem geschützten Untersberg, darf man eigentlich gar nichts mitnehmen. Lediglich die Entnahme eines Handstraußes Latschen, Almrausch oder Schneerosen ist erlaubt. "Ich habe in 30 Jahren erfahren, wie viel wir in der Natur kaputt machen." Um dem gegenzuarbeiten hat er vor zwei Jahren am Geiereck einen Blumenlehrpfad mit 14 Schautafeln initiiert.