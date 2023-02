Seine große Liebe noch einmal sehen - wie Ivica und Maria in Salzburg zusammenfanden

Der schwer kranke Ivica S. hatte einen letzten großen Wunsch: Er wollte seine geliebte Ehefrau Maria noch einmal sehen.

Nur zwei Kilometer sind es, die Ivica und Maria S. trennen. Aber auch kurze Strecken können ein fast unüberbrückbares Hindernis darstellen. Denn seitdem die gehbeeinträchtigte Maria im Seniorenheim Herz-Jesu-Heim lebt und Ivica aufgrund einer schweren Krankheit ins Krankenhaus musste, konnten sich die beiden Eheleute nur noch selten sehen. Eine Situation, die Ivica sehr traurig stimmte.

Ein Rendezvous mit Ehefrau Maria

Mit einem Besuch bei seiner Frau im Herz-Jesu-Heim erfüllte ihm das Rotkreuz-Herzenswunsch-Hospizmobil einen einfachen, aber innigen Wunsch. Zum Rendezvous mit seiner Frau holten ihn die beiden Rotkreuz-Leute Gabi und Kurt ab.

Ivicas Vorfreude war groß, als es vom Landeskrankenhaus Salzburg dann mit dem Hospizmobil zum nahe gelegenen Seniorenheim ging. Ein Weg, den gesunde Menschen zu Fuß in nur 15 Minuten leicht bewältigen können. Für Ivica und Maria hingegen ist er nicht bezwingbar. "Es berührt mich sehr, dass wir zwei Menschen mit einer scheinbar so kleinen Geste eine so große Freude bereiten können", so Rotkreuz-Mitarbeiterin Gabi.

Spazieren gehen im Sonnenschein

Als das Hospizmobil dann in die Einfahrt zum Seniorenheim einbog, wurde Ivica bereits von seiner Frau Maria erwartet. Die Freude über das Wiedersehen war den beiden anzusehen. Auch vom engagierten Pflegeteam im Seniorenwohnhaus wurden die Gäste herzlich begrüßt und das Ehepaar konnte eine gemütliche Zeit in Zweisamkeit verbringen. Danach lud das schöne Wetter zu einem gemeinsamen Spaziergang im großen Garten des Herz-Jesu-Heims ein. Die Sonnenstrahlen zauberten nicht nur den beiden Rotkreuz-Mitarbeiter:innen ein Lächeln ins Gesicht. Auch Ivica und Maria genossen den Spaziergang sichtlich.

Erfüllt von den schönen Eindrücken des Tages, ging es für Ivica dann mit dem Hospizmobil zurück ins Krankenhaus.