Laut eigenen Aussagen ist Roland Kals vom Alpenvereinsvirus infiziert. Nicht nur deshalb ist er bereits seit 45 Jahren Mitglied. Heuer wurde er klar zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Sitzt man Roland Kals gegenüber, so könnte man ihm ewig zuhören, denn geschichtliche Daten sowie kleine Anekdoten zum Thema "15o Jahre Alpenverein Salzburg" sprudeln nur so aus ihm heraus. Er erzählt von der Gründung am 3. August 1869 und davon, ...