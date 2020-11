Seit 10 Jahren finden Kinder im "Compass" ein Zuhause

In Bischofshofen ist es dem bestens ausgebildeten Betreuerteam in den vergangenen Jahren gelungen, Kinder und Jugendliche in belastenden Situationen zu begleiten. Nun feiert das Erfolgsmodell sein Jubiläum.

Es war im Jahr 2010. Damals zogen die ersten Kinder in die Kinder- und Jugendwohngemeinschaft "Compass" in Bischofshofen ein. Es war die erste Einrichtung dieser Art im Pongau und wurde vom Kontakt- und Kommunikationszentrum für Kinder, kurz KOKO, ins Leben gerufen.

Das Ziel ist, Kindern und Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, ein Zuhause zu geben. Derzeit wohnen im Compass acht Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren und sie werden abwechselnd von einem Team aus sieben bestens ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen rund um die Uhr betreut.

Pionierarbeit im Pongau geleistet

Es ist ein Erfolgsmodell, wie auch KOKO-Geschäftsführerin Eva Goetz feststellt: "Als erste sozialpädagogische Kinderwohngemeinschaft im Pongau ist uns tolle Pionierarbeit gelungen. Ich kann mich noch sehr gut an den Anfang erinnern, denn ich war von der ersten Minute an mit dabei. Ich habe die Möbel ausgesucht und bin mit dem Team in die erste Zeit gestartet."

In den vergangenen zehn Jahren ist es dem Team mit viel Herzblut gelungen, Kinder in ihren Anliegen bestmöglich zu begleiten, belastende Situationen gemeinsam zu meistern und einen gemütlichen, verlässlichen Ort zu schaffen. "Die Zusammenarbeit mit dem Betreuerteam sowie mit unseren Kooperationspartnern war stets hoch engagiert im Sinne der Kinder", bedankt sich Goetz.

Kinder machen eine Ausbildung

Aus den ersten Kindern, die vor zehn Jahren ins Compass eingezogen sind, sind mittlerweile Teenager geworden. Sie besuchen zum Teil noch die Schule oder machen eine berufliche Ausbildung. Pädagogin Karin Schnötzinger ist seit dem ersten Tag Teil des Betreuerteams. "Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder zu Teenagern entwickelt haben und in der Gesellschaft Fuß fassen konnten. Wir hatten viele Höhen und auch manche Tiefen, es waren sehr schöne zehn Jahre bis jetzt und ich hoffe, dass wir noch viele Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg begleiten können", sagt Schnötzinger. Bis jetzt hat das Betreuerteam 21 Kinder und Jugendliche in den vergangenen zehn Jahren begleitet.

Auch die Freizeit wird zu einem großen Teil gemeinsam gestaltet. Es wird gemeinsam gekocht und es gibt einen jährlichen Urlaub, bei dem sämtli- che Betreuerinnen und Betreuer dabei sind. Regelmäßige Ausflüge stehen ebenfalls auf dem Programm.

Unterstützung durch die Gemeinde Bischofshofen

Ein großer Dank gehe auch an die Gemeinde Bischofshofen. "Die Gemeinde unterstützt uns in vielen Bereichen, unter anderem bei der Suche nach Ausbildungsplätzen oder bei Wohnungen, wenn die Jugendlichen dann aus dem Compass ausziehen und ihr selbstständiges Leben starten. Wir bekommen auch immer eine Sommerkarte für das Schwimmbad, die unsere Jugendlichen gerne in Anspruch nehmen."

Neben dem Compass in Bischofshofen hat KOKO mittlerweile noch fünf weitere Wohngemeinschaften im Pinzgau, Flachgau sowie in der Stadt Salzburg. Ein Kind kann ab dem sechsten Lebensjahr in die Wohngemeinschaft einziehen und dort bis zum 18. Lebensjahr bleiben.