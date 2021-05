Seit 100 Jahren finden Kinder im Dorf St. Anton eine Heimat

Die Einrichtung der Caritas war die erste in Salzburg, wo Menschen mit Behinderung gefördert wurden, und sie ist noch heute einzigartig.

Es sollte ein großes Fest werden, sagt Caritas-Direktor Johannes Dines. Geworden ist es wegen der Corona-Beschränkungen ein kleines. Erzbischof Franz Lackner kam am Freitag nach Bruck, wo das Caritas-Dorf St. Anton heuer 100 Jahre alt wird, segnete neue Gebäude, die schon letztes Jahr fertig geworden sind und beteiligte sich am Spatenstich für einen weiteren Neubau auf dem Gelände. Das so genannte Elisabethhaus bietet ab Sommer 2022 betreute Wohnungen für zwölf Menschen mit Autismus. Eine Einrichtung, die in Salzburg einzigartig sei, ...