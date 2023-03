Seit 1980 bei der Justizwache in Salzburg: Ein Urgestein übergibt das Kommando

Justizwachkommandant Rudolf Feichtenschlager übergibt nach 42,5 Dienstjahren in der JA Salzburg die Agenden an Johannes Ebner. Das Duo erzählt über den Wandel im Strafvollzug.

Chefinspektor Rudolf Feichtenschlager (r.) tritt in den Ruhestand – sein Nachfolger als dienstführender Wachkommandant in der Justizanstalt Salzburg wird Johannes Ebner (l.)

Ein paar Mal noch reist er von seinem Heimatort Friedburg im angrenzenden Innviertel zum Dienstantritt in die Justizanstalt (JA) Salzburg an. "Und seit ein paar Jahrzehnten fahr ich dabei oft mit den Öffis", betont Chefinspektor Rudolf "Rudi" Feichtenschlager. Noch bis 31. März ist der 63-Jährige Justizwachekommandant im Gefängnis in Puch-Urstein und damit Chef vom Exekutivdienst, also den aktuell 85 Justizwachebeamtinnen und -beamten. Danach tritt er in den Ruhestand: nach zweiundvierzigeinhalb Dienstjahren. Feichtenschlagers Nachfolger steht schon fest: Mit 1. April übernimmt ...