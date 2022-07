Seit 39 Jahren Wassermeister

Michael Huber ist dafür verantwortlich, dass die Wasserspiele in Hellbrunn stattfinden können.

Alles begann 1983, als der gelernte Schlosser Michael Huber den Posten als Wassermeister bei den über 400 Jahre alten Hellbrunner Wasserspielen annahm. Er sei durch Zufall dazu gekommen, erinnert sich Huber. Damals arbeitete der technisch versierte Salzburger in der Schlosserei Schmidt in der Herrengasse - dort hatte er bereits viel Erfahrung mit Eisen sowie dem Löten und Schweißen von Metall sammeln können.

Und das ebnete seinen Weg zu den Wasserspielen, denn: "Wenn du das nicht kannst, bist du als Wassermeister aufgeschmissen", sagt Huber. In diesem Job steht das Reparieren von Leitungen und Düsen schließlich auf der Tagesordnung. Erst vor Kurzem sei bei der Wasser speienden Schildkröte jemand draufgestiegen - und das komme bei den jährlich 280.000 Besuchern schon einmal vor -, doch im Handumdrehen konnte Huber die Düse zusammenlöten und das steinerne Tier wieder zum Leben erwecken. Wenn er einmal in Pension geht - und das dürfte der Wassermeister eigentlich schon -, folgt ihm Hermann Ebner nach, der bereits seit fünf Jahren auf diesen Tag vorbereitet wird. Aber ganz loslassen kann der motivierte Wassermeister derzeit noch nicht: "Ich weiß noch nicht, wann ich bereit bin zu gehen."

Schon als Kind entwickelte Huber eine Leidenschaft für alte Sachen

"Ich mag ihren Geruch, mag die Dinge herrichten und wiederverwenden", erklärt er. Auch das Wasser war immer schon sein Element. Und davon gibt es in Hellbrunn (der Name verweist auf die besonders klaren Quellen) ausgesprochen viel. Drei große natürliche Quellen sind im Stadtteil zu finden. Sie ermöglichen die Fontänen und überraschenden Wasserwerfer der Wasserspiele. Am Fürstentisch (im Bild) kann der Gastgeber aus allen Hockern, bis auf seinen eigenen, Wasser spritzen lassen. Anschließend fließt das Lebenselixier in den Hellbrunner Bach.

Die Hellbrunner Wasserspiele gibt es seit 1615, Fürsterzbischof Marcus Sittikus - ein Vorarlberger mit italienischen Wurzeln - ließ sie damals erbauen. Sie dienten nicht nur der Unterhaltung, sondern sollten auch Bildung und Macht des Besitzers demonstrieren. Er ließ schon damals Wasser auf vielfältige Art optisch sowie akustisch in Szene setzen. Weltweit gelten die Wasserspiele in Hellbrunn als die besterhaltenen ihrer Art.

Führung durch die Wasserspiele

Das Format "Heimatleuchten" mit Moderator Richard Deutinger zeigt am 23. September um 20.15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Mozartstadt und hat am Tag unseres Interviews bei den Wasserspielen mit Degn Film gedreht. Schon gewusst? Damit sieben Minuten Dokumentationsfilm entstehen können, benötigt das Team einen Tag Drehzeit.