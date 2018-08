Seit 40 Jahren tanzen die Schwerter

Am kommenden Wochenende wird über drei Tage die Geschichte der Schwerttanzgruppe Böckstein gefeiert.

"Das Tragen von Schwertern war ein Privileg der Bergleute", erzählt Alexander Neustifter, Obmann der Schwerttanzgruppe Böckstein. "In den früheren Jahrhunderten waren die Knappen bei ihren Bergmärschen zu den hoch gelegenen Gruben Gefahren durch Bären und Wölfen ausgesetzt. Sie hatten ein verbrieftes Waffenrecht für den Goldabbau, auch um sich verteidigen zu können." Dieses Privileg war ansonsten keinem anderen Berufsstand gewährt worden.

Der traditionelle Schwerttanz soll das Standesbewusstsein der Bergleute zum Ausdruck bringen. Am ersten Sonntag im September wird er daher zu Ehren der Bergleute in der alten Montansiedlung in Böckstein, in der vor Hunderten Jahren die Golderzaufbereitung war, durchgeführt. Dem Schwerttanz der Knappen geht immer ein "bäuerliches Rüpelspiel" voraus, "das ist daraus entstanden, weil man zeigen wollte, dass die Knappen im bäuerlichen Lebenskreis - etwa durch Nebenerwerbstätigkeiten - eingebunden waren. Mit dem Spiel sollte ein bewusster Kontrast erzeugt werden." Denn die Bergleute fühlten sich gegenüber den "Nur-Bauern" als die Eleganten, Fortschrittlichen, die gewandt genug waren, sogar so eindrucksvoll zu tanzen. "Es war so etwas wie eine Verulkung und deshalb ist auch heute noch ein Narr dabei, der das zum Ausdruck bringen soll."

Mit Sicherheit wurde der Schwerttanz bereits im 15. und 16. Jahrhundert aufgeführt. Erste Details sind aus dem Jahr 1631 überliefert. Damals kam Herzog Albrecht von Bayern mit seiner Gemahlin nach Gastein; ihm zu Ehren führten die Knappen in Bad Hofgastein beim Gastwirt Caspar Rendl den Schwerttanz auf und erhielten eine Belohnung von zehn Talern.

In den darauffolgenden Jahren geriet dieser Brauch mehr und mehr in Vergessenheit, bis 1978 die Idee geboren wurde, den Schwerttanz im Rahmen eines alljährlichen Volks- und Knappenfestes in Alt-Böckstein wieder aufzuführen.

"Derzeit haben wir 24 Mitglieder und ich bin seit 23 Jahren Obmann", so Alexander Neustifter. "Da ich auch beim österreichischen Dachverband dabei bin, freue ich mich, dass zu unserem 40-Jahre-Jubiläum viele Vereine aus ganz Österreich anreisen und aktiv dabei sein werden. Gemeinsam mit ihnen gibt es ein umfangreiches Festprogramm und die Zutritte dazu sind alle kostenlos."