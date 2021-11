"Seit dem Kindergarten träume ich vom eigenen Wohnmobil"

Am Freitag geht die Salzburgerin Agnes Bieber auf große Fahrt durch Europa. Der Camper trägt durch und durch ihre Handschrift.

Im zarten Alter von zwei Monaten schlief Agnes Bieber zum ersten Mal in einem Campingbus. Die Familie urlaubte damals in Irland. Viele andere Campingreisen folgten. "Seit ich im Kindergarten war, habe ich davon geträumt, ein Wohnmobil zu besitzen", erzählt die 19-jährige Salzburgerin. Sie verewigte diesen Wunsch in jedem Freundebuch und zeichnete schon als Zehnjährige Skizzen und Pläne für ihr Vorhaben.

Nach vier Monaten handwerklicher Arbeit steht die junge Frau jetzt freudestrahlend inmitten ihres Wirklichkeit gewordenen Traums und kann ...