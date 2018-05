Seit Generationen bei der Eisenbahn beschäftigt

Die ÖBB zeigen in einer Ausstellung, wie Salzburger Familien über Jahrzehnte bei der Bahn beschäftigt waren und sind. Und wie so manch neue Eisenbahner-Generation entsteht, weil die Liebe 1947 am Bahndamm begonnen hat.

Ab Mittwoch ist am Salzburger Hauptbahnhof eine Ausstellung zu sehen. Die ÖBB zeigen Geschichten über traditionelle ÖBB-Familien. Und diese reichen teils weit zurück. Die Salzburger Familien Schwarzenberger, Laner, Kokol und Ster sind etwa seit Jahrzehnten und Generationen eng mit der Eisenbahn verbunden.Bei Familie Ster arbeitet bereits die vierte Generation bei den ÖBB. Wobei die Eisenbahner drei Mal Josef hießen. Großvater Josef Ster wurde 1897 geboren und war als Schaffner bei der Schafbergbahn tätig. Vater Josef Ster (geboren 1922) begann seine "Eisenbahnerkarriere" als Verschieber und später als Bremser. Danach war er bis zu seiner Pension Zugbegleiter.

Wobei es hier eine Anekdote gibt, wie Josef Nummer drei zur Welt kam. Denn Josef Ster senio arbeitete 1947 als Bremser auf einem Güterzug und lernte dort nur zufällig seine Frau kennen, weil sein Zug zwischen Werfen und Schwarzach-St. Veit bei großer Hitze stehen bleiben musste. Sie brachte ihm ein Glas Wasser - der Grundstein für eine 40-jährige Ehe und zwei weitere Generationen von ÖBB-Mitarbeitern war gelegt. Josef Ster junior (geb. 1954) war dann ebenso wie sein Bruder Herbert bei den ÖBB beschäftigt. Und auch in der vierten Generation wird die Eisenbahnertradition hochgehalten - Christian und Stefan sind beide bei der Technische Services GmbH der ÖBB in Salzburg beschäftigt. Und der Neffe von Josef, Nicolas Ster, ist ebenfalls Eisenbahner und arbeitet bei Rail Cargo.

Fünf Brüder bei den ÖBB

Auch die Familie Laner aus dem Pongau gehört zu den ÖBBlern. Hier standen gleich fünf Brüder im Dienst der Eisenbahn. Die Familie Laner aus Pfarrwerfen-Pöham zählte sechs Buben und vier Mädchen - immerhin fünf landeten bei der Eisenbahn.

Das Oberhaupt der Familie war Alois Laner, der Vater von Johann. Alois Laner (geb. 1900) arbeitete bis 1965 als ÖBB-Zimmermann in der Bahnmeisterei Bischofshofen.

Der älteste Sohn Alois jun., geb. 1933, war Hochbauführer in Bischofshofen. Josef, der Zweitgeborene (1936) war Personenkassier im Bahnhof Zell am See. Paul, geb. 1938, war Verschubaufseher im Bahnhof Bischofshofen. Johann, geb. 1941, war lange Jahre Lokführer in Bischofshofen. Der jüngste Bruder Rupert, geb. 1946 war Fahrdienstleiter und Bahnhofsvorstand in Zell am See.





Gelebte Eisenbahntradition

"Die Wanderausstellung ist ein Zeugnis gelebter Eisenbahntradition. Familien, die über mehrere Generationen hinweg ÖBB Mitarbeiter gestellt haben, stehen für gelebte Geschichte und die Modernisierungskraft der ÖBB", heißt es bei der Bahn. Zu besuchen ist die Ausstellung kostenlos vom 16. Mai bis 29 Juni 2018 am Hauptbahnhof Salzburg beim Zugang Schallmoos. Die Familiengeschichten finden sich online unter http://oebbfamilien.at/blog/.



(SN)