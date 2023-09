Seit zehn Jahren rollen die Herzen durch Salzburg

Aus der Idee, Lebensmittel statt wegzuwerfen an Bedürftige zu verteilen, ist dank Tina Widmann ein blühendes Projekt entstanden, das weiter wächst.

Sie habe Merkur-Rayonsleiter Herbert Wieser einmal zufällig in einer Filiale getroffen, erzählt Tina Widmann von den Anfängen der "Rollenden Herzen". "Er hat zu mir gesagt: ,Wir haben so viele einwandfreie Lebensmittel, die wir wegschmeißen müssen. Hast du keine Idee?' Damals war ich bei vielen Gemeindesprechstunden und habe gesehen, wie groß die Not bei vielen Menschen ist - und wie unsichtbar", sagt Widmann, die zu dieser Zeit Landesrätin war. Sie vernetzte und organisierte und der Verein "Rolling Hearts" wurde gegründet. Nach ihrem Ausscheiden aus der Politik startete Tina Widmann als dessen Obfrau durch. Am Anfang gab es einen klapprigen Bus, eine Spende von Schloss Prielau, mit einem gesprayten Herz-Logo von Tamara Volgger. "Wir sind mit drei, vier Schachteln und ein paar Brettern vor dem Bus gestanden und es kamen exakt 27 Leute. ,Wie ein Hippie-Bus', hat Herbert Gschwendtner, der dann die Rollenden Herzen im Pongau aufgebaut hat, gesagt", erinnert sich Widmann lachend. Heute versorgt der Verein über 1000 Menschen im Monat in drei Bezirken, dabei werden über zehn Tonnen Lebensmittel vor dem Müll gerettet und mit fünf Bussen bereitgestellt.



"Geht net, gibt' net"

"Wir verteilen die Waren zum Teil auch vor Ort, wenn alte oder kranke Menschen nicht zum Bus kommen können", sagt Widmann. "Geht net, gibt's net - wir versuchen, alle bestmöglich zu vesorgen." Da sind viele Mindestrentner/-innen ("vor allem Frauen"), Alleinerzieherinnen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen. "Jedes einzelne Schicksal wollen wir ernst nehmen und helfen, wo es geht."

Die größte Hürde an dieser perfekten Synergie zwischen Versorgung vor Ort und der Rettung intakter Lebensmittel sei die Scham: "Damit kämpfen wir am meisten", sagt Tina Widmann. "Als die Teuerung kam, haben viele gesagt: ,Bis jetzt hab ich mich nicht zu kommen getraut, aber jetzt bleibt mir wirklich nichts anderes mehr übrig.'"

Jeden Monat alle Orte im Pinzgau, Pongau , Tennengau

Mittlerweile fahren die "Rollenden Herzen" ein Mal im Monat alle Orte in drei Bezirken an. Der Zugang zum Bus ist unbürokratisch, es braucht keinen Nachweis der Bedürftigkeit, um sich eine Einkaufstasche füllen zu dürfen. "Das ist wichtig - denn es steht uns nicht zu, zu urteilen", stellt Widmann klar. Bürokratisch sei oft nur der Umgang mit den Lebensmittelspenden: "Da sind die Hürden und Auflagen mit den Jahren sicher gestiegen." Zahlreiche Lebensmittelhändler sind mit an Bord, ebenso private Sponsoren. Möglich wird die effiziente Verteilung des Überflusses aber nur durch viele ehrenamtliche Helfer, von denen "jeder weiß, was für einen Handgriff er machen muss, damit es läuft". Diese "Herzen" rollen hoffentlich noch lange weiter.