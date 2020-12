Seit Jahren wurden keine Impfschäden in Salzburg registriert

Zehntausende Impfungen werden jährlich verabreicht. In drei Jahren stellten vier Salzburger Anträge auf Entschädigung.

Läuft alles nach Plan, können sich ab Jänner die ersten Salzburger gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Frage wird sein, wie viele Bürger dieses Angebot tatsächlich nutzen.

Denn die Impfskepsis war schon vor Corona recht ausgeprägt. Was umso mehr verwundert, wenn man auf die Erfahrungswerte der Vergangenheit schaut: So gab es im Bundesland Salzburg in den vergangenen Jahren keinen einzigen anerkannten Impfschaden - und das, obwohl jedes Jahr Zehntausende Impfungen verabreicht werden.

Der Blick auf die ...